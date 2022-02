Bronzo per Dominik Fischnaller nello slittino, terza medaglia Italia (Di domenica 6 febbraio 2022) PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Arriva per l'Italia la terza medaglia ai Giochi Invernali di Pechino. La conquista nello slittino singolo Dominik Fischnaller, che si prende il Bronzo alle spalle del tedesco Johannes Ludwig, oro, e dell'austriaco Wolfgang Kindl, argento. Il 28enne carabiniere altoatesino cancella così l'amarezza di Pyeongchang, quando chiuse quarto per appena due millesimi, e regala all'Italia la prima medaglia olimpica nello slittino dopo il Bronzo di Armin Zoeggeler a Sochi nel 2014. “Questa medaglia ha così tanto valore… Sono stati 4 anni difficili per me ma adesso sono molto contento” le parole di Dominik ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 febbraio 2022) PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Arriva per l'laai Giochi Invernali di Pechino. La conquistasingolo, che si prende ilalle spalle del tedesco Johannes Ludwig, oro, e dell'austriaco Wolfgang Kindl, argento. Il 28enne carabiniere altoatesino cancella così l'amarezza di Pyeongchang, quando chiuse quarto per appena due millesimi, e regala all'la primaolimpicadopo ildi Armin Zoeggeler a Sochi nel 2014. “Questaha così tanto valore… Sono stati 4 anni difficili per me ma adesso sono molto contento” le parole di...

