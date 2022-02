Brescia | ribaltone in panchina | esonerato Filippo Inzaghi

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Sorpresa nel campionato di Serie B, ilha deciso di esonerare l’allenatore. La squadra sta disputando una stagione importante ed è pienamente in corsa per la promozione in massima categoria, la decisione della dirigenza è stata comunque quella del. Il provvedimento è arrivato dopo il pareggio delnella partita contro il Cosenza, 0-0 il risultato finale. Al suo posto torna Diego Lopez. Nella prossima giornata del campionato di Serie B le Rondinelle affronteranno l’Alessandria, una squadra in difficoltà e in lotta per evitare la retrocessione. L'articolo CalcioWeb.

