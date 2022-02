Brescia | cambio di allenatore | esonerato Pippo Inzaghi

(Di lunedì 7 febbraio 2022) IlhaFilippodiper le rondinelle, con l’ex attaccante che viene silurato da Cellino con cui da settimane i rapporti si erano incrinati. Nonostante il terzo posto in classifica e il fatto di essere in piena corsa per la promozione diretta, il tecnico piacentino paga alcune sconfitte di troppo e un’alchimia di gioco e con l’ambiente mai trovata. A pagare, così è, che vienedai lombardi. SportFace.

