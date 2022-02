Brando e Maria Rosa, chi sono i figli di Christian De Sica: “Sono la mia soddisfazione” (Di domenica 6 febbraio 2022) Brando e Maria Rosa Sono i figli di Christian De Sica: solo uno di loro ha seguito le orme del padre che è sposato dal 1980 con Silvia Verdone, sorella di Carlo. Silvia Verdone e Christian De Sica, il matrimonio e i figli Nel 1980 Silvia Verdone e Christian De Sica diventano marito e moglie. Tre anni dopo arriva il primogenito, Brando seguito nel 1987 da Maria Rosa. Brando De Sica seguendo le orme del nonno e del padre, debutta nel mondo del cinema a 10 anni nel film “Anni Novanta – Parte II”. Si divide tra piccolo e grande schermo recitando in diverse pellicole e fiction tv per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 6 febbraio 2022)diDe: solo uno di loro ha seguito le orme del padre che è sposato dal 1980 con Silvia Verdone, sorella di Carlo. Silvia Verdone eDe, il matrimonio e iNel 1980 Silvia Verdone eDediventano marito e moglie. Tre anni dopo arriva il primogenito,seguito nel 1987 daDeseguendo le orme del nonno e del padre, debutta nel mondo del cinema a 10 anni nel film “Anni Novanta – Parte II”. Si divide tra piccolo e grande schermo recitando in diverse pellicole e fiction tv per ...

Advertising

broby68 : BRANDO: “Maria” è il singolo che anticipa il primo album - Sevenpress : Brando: “Maria” è il singolo che anticipa il primo album del rapper emiliano - rokerr : RT @turkmovieposter: PARIS'TE SON TANGO 1972 / 1992 Ultimo tango a Parigi Last Tango in Paris Marlon Brando / Maria Schneider Bernardo Ber… - turkmovieposter : PARIS'TE SON TANGO 1972 / 1992 Ultimo tango a Parigi Last Tango in Paris Marlon Brando / Maria Schneider Bernardo… - artedipulire : RT @artedipulire: 29 gennaio 1972: La Cassazione condanna alla censura, vietata la proiezione e distruzione delle copie, il film 'Ultimo ta… -