Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen | le formazioni ufficiali

(Di domenica 6 febbraio 2022) Riportiamo ledi, match valevole per la ventunesima giornata di Bundesliga. Arbitro dell’incontro sarà Daniel Siebert. Calcio d’inizio ore 15:30 al Signal Iduna Park di. Sfida molto interessante quella che andrà in scena questo pomeriggio tra. Entrambe, infatti, occupano rispettivamente la seconda e terza posizione in classifica, e si daranno battaglia per continuare a lottare per i propri obiettivi. I padroni di casa cercheranno di ottenere tre punti preziosi per avvicinarsi ancora di più alla capolistan Monaco. La squadra allenata da Marco Rose viene da una striscia di tre ...

Advertising

GiovaAlbanese : Dusan #Vlahovic alla #Juventus era solo questione di tempo. A confermare il retroscena su @Gazzetta_it Pantaleo… - sportface2016 : Formazioni ufficiali #BorussiaDortmund-#BayerLeverkusen, #Bundesliga 2021/2022 - FBPredictions : ? #BorussiaDortmund vs #BayerLeverkusen ???? #Bundesliga ??? Signal Iduna Park ?? Preview: - capodanilo : @GoalItalia appunto Halland ha giocato nel borussia dortmund - sportli26181512 : Borussia Dortmund, timore inglese per il rinnovo di Bellingham: Football Insider rivela che il Borussia Dortmund av… -

Ultime Notizie dalla rete : Borussia Dortmund

... lo assicura il Daily Star , spiegando che la priorità dei blancos è Mbappé e per questo non c'è intenzione di investire sull'attaccante delCommenta per primo Football Insider rivela che ilavrebbe il timore di un possibile inserimento del Liverpool nelle trattative per il rinnovo di Jude Bellingham . Non è mistero che i Reds siano interessati al 18enne centrocampista ...Il francese del Psg e il norvegese del Borussia Dortmund sono da tempo nel mirino del Real Madrid ma a quanto pare, nonostante fino a poco tempo fa i Blancos sembravano non avere rivali per il doppio ...Il quotidiano fa riferimento anche alle parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa: "Il tecnico non si è fatto problemi ad accostare l'ex viola alle stelle di Borussia Dortmund e Paris ...