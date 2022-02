Bolsonaro | la denuncia di Europa Verde | ' Revocare la cittadinanza onoraria di Anguillara veneta'

Advertising

zero_momento : Biroliro ' è un pericoloso estremista di destra, nemico della scienza e del pianeta.' - laviniamainardi : RT @globalistIT: - europaverde_it : RT @globalistIT: - MassimoCarlotto : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Bolsonaro denuncia

tvsvizzera.it

... premio del pubblico per la sezione World Documentary, unadei soprusi sulle popolazioni indigene in atto in Brasile, che mette alla gogna il governo(chiamato peraltro alla sbarra ...'Questa azione, che ha già ricevuto notevole eco sui media brasiliani - aggiunge - nasce dallacheè il Presidente che ha consentito e tollerato l'aggressione ai popoli indios, ...La denuncia presentata al Tribunale di Padova comprende la richiesta di annullamento della risoluzione del primo novembre scorso, con la quale venne concessa la cittadinanza onoraria della cittadina ...“Questa azione, che ha già ricevuto notevole eco sui media brasiliani – aggiunge – nasce dalla denuncia che Bolsonaro è il Presidente che ha consentito e tollerato l’aggressione ai popoli indios, ...