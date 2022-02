Bologna-Empoli, Andreazzoli: “Abbiamo combattuto. Asllani ha stimmate del calciatore importante” (Di domenica 6 febbraio 2022) “E’ stata una partita combattuta, non c’è solo l’estetica del passaggio e del gioco ma anche l’aspetto della battaglia. Nessuno si è tirato indietro, sono venute fuori giocate interessati e molte occasioni da gol per diversi calciatori. Lo 0-0 è anomalo, non dice la verità. Siamo soddisfatti di quanto fatto“. Queste le dichiarazioni di Aurelio Andreazzoli dopo lo 0-0 esterno del suo Empoli a Bologna. “Sappiamo quali sono i nostri difetti e pregi. Ci poggiamo su questi e vogliamo aumentarli. Ma dobbiamo fare i conti anche con i problemi. Ci Abbiamo messo testa, siamo stati aggressivi nel difendere la porta. La componente della difesa della porta a volte viene dimenticata anche per colpa degli allenatori“, ha aggiunto a Dazn. E su Asllani, erede designato di Ricci: “Ha le stimmate del ... Leggi su sportface (Di domenica 6 febbraio 2022) “E’ stata una partita combattuta, non c’è solo l’estetica del passaggio e del gioco ma anche l’aspetto della battaglia. Nessuno si è tirato indietro, sono venute fuori giocate interessati e molte occasioni da gol per diversi calciatori. Lo 0-0 è anomalo, non dice la verità. Siamo soddisfatti di quanto fatto“. Queste le dichiarazioni di Aureliodopo lo 0-0 esterno del suo. “Sappiamo quali sono i nostri difetti e pregi. Ci poggiamo su questi e vogliamo aumentarli. Ma dobbiamo fare i conti anche con i problemi. Cimesso testa, siamo stati aggressivi nel difendere la porta. La componente della difesa della porta a volte viene dimenticata anche per colpa degli allenatori“, ha aggiunto a Dazn. E su, erede designato di Ricci: “Ha ledel ...

Nazione_Empoli : Bologna-Empoli, le foto della partita - pasqualinipatri : Serie A: il Napoli vince al Penzo, Bologna ed Empoli non si fanno male, la Samp a valanga sul Sassuolo… - 1000Cuori : ?? Al Dall'Ara finisce in parità: 0-0 con l'Empoli ?? - sportli26181512 : Bologna-Empoli 0-0: video, gol e highlights: Una traversa di Arnautovic e un palo di Di Francesco: al Dall’Ara fini… - Sportellate_it : Uno 0 a 0 scialbo, che certifica un periodo poco brillante per entrambe le compagini. #BolognaEmpoli -