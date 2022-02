Bologna-Empoli 0-0 | felsinei e toscani non si fanno male

Advertising

ER_Notizie : Calcio, finisce 0-0 al Dall’Ara e Bologna ed Empoli si tengono alla larga dalla zona retrocessione… - JosepRP19_ : #SerieA: • Bologna 0-0 Empoli • Sampdoria 4-0 Sassuolo ? Caputo (5') ? Sensi (7') ? Conti (63') ? Candreva (90+1')… - NairobiParis : RT @cmdotcom: #SerieA: colpo Cagliari, 2-1 all'Atalanta. Poker Samp al Sassuolo, Bologna-Empoli 0-0, #UdineseTorino 2-0 - cmdotcom : #SerieA: colpo Cagliari, 2-1 all'Atalanta. Poker Samp al Sassuolo, Bologna-Empoli 0-0, #UdineseTorino 2-0… - ParliamoDiNews : Serie A, poker della Sampdoria contro il Sassuolo a Marassi, soltanto 0-0 tra Bologna ed Empoli – Libero Quotidiano… -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Empoli

La cronaca di0 - 0 ( HIGHLIGHTS ) Finisce a reti inviolate il match del Dall'Ara. Nel primo tempo è ilad andare più vicino al gol, con Arnautovic che colpisce la traversa ...Il tecnico delSinisa Mihajlovic ha commentato positivamente il pareggio contro l': 'Quando non si riesce a vincere, l'importante è non perdere. Questo è un piccolo passo in avanti rispetto alle ultime ...Tempo di Lettura: < 1 minuto Il Bologna non vede più la luce. Oggi ci si attendeva un segnale, o meglio tre punti, per dirla senza girarci troppo attorno. Non è stato così, ma non è solo questo che la ...Il Bologna di Mihajlovic riscatta parzialmente le ultime tre sconfitte di fila, ma non riesce nell’obiettivo di tornare a fare i punti veri: contro l’Empoli, al Dall’Ara, finisce 0 a 0, con le ...