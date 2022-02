Bollettino Lombardia oggi | contagi | morti e guariti domenica 6 febbraio

(Di domenica 6 febbraio 2022) Ildell’emergenza Coronavirus dellaaggiornato a2022. Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione, una delle zone più colpite del nostro Paese fin dall’inizio dell’epidemia da Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio. Nella giornata disi registrano 8.370 nuovi, 74, 106.556 tamponi totali, 213 in terapia intensiva, 2.582 nei reparti ordinari. SportFace.

Covid in Lombardia, il bollettino di oggi 6 febbraio a Milano e nelle altre province Provincia di Milano: 2.440 Brescia: 1.253 Bergamo: 776 Monza e Brianza: 683 Pavia: 447 Mantova: 455 Cremona: 436