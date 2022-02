Bollettino Covid di domenica 6 febbraio 2022 | i dati su contagi | morti e ricoveri

Advertising

ustampavda : Bollettino di agg COVID Valle d'Aosta - Nelle ultime 24 ore sono state rilevate 123 persone positive, a fronte di 9… - qn_carlino : Contagi covid: bollettino del 6 febbraio 2022 nelle Marche - Centotorri : #100torri COVID PIEMONTE: IL BOLLETTINO DI DOMENICA 6 FEBBRAIO - bizcommunityit : Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 6 febbraio - Adnkronos : Covid nel #Lazio, il bollettino con i contagi a #Roma. #ultimora -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

I dati della Regione Sono 2.856 i nuovi contagi da Coronavirus oggi , 6 febbraio 2022 in Sardegna, secondo i dati- 19 dell'ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 4 morti: una donna di 71 e un uomo di 81 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; un uomo di 79 anni, residente ...in Italia , ildi domenica 6 febbraio 2022 del Ministero della Salute. I dati di oggi dopo le 17 circa, con i nuovi positivi, i decessi e i ricoverati. +++NEWS IN AGGIORNAMENTO+++Nella giornata di oggi, domenica 6 febbraio 2022, nel territorio della regione Lazio si sono registrati 8.483 nuovi casi positivi all'infezione di Covid-19 su un totale di 79.263 tamponi effettuati: ...Sono 8.370 i nuovi casi giornalieri di Coronavirus registrati oggi in Lombardia a fronte di 106.556 tamponi eseguiti. Lo riporta il bollettino di domenica 6 febbraio 2022 diramato dal ministero della ...