Bollettino Campania oggi | contagi | morti e guariti domenica 6 febbraio

Il Bollettino dell'emergenza Coronavirus della Campania aggiornato a domenica 6 febbraio 2022. Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione Campania, alle prese con la difficile lotta alla diffusione dell'epidemia da Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi a morti, contagi e ricoverati sul territorio. Nella giornata di oggi si registrano 7.955 nuovi contagi, 9 morti, 20.945 tamponi molecolari 78 in terapia intensiva, 1.344 nei reparti ordinari.

