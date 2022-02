Biathlon oggi, 15 km donne Pechino 2022: orario d’inizio, startlist, canale tv, streaming, pettorali italiane (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dopo la staffetta mista di sabato, il programma del Biathlon alle Olimpiadi di Pechino continuerà oggi alle ore 10.00 con la 15 km individuale. In gara 89 atlete, tra cui le nostre quattro portacolori. Dorothea Wierer sarà la prima azzurra a partire con il pettorale numero 4 alle ore 10.02 italiane, subito dopo la norvegese Marte Olsbu Roeiseland (pettorale n.1), la slovena Polona Klemenic (2) e la giapponese Fuyuko Tachizaki (3). Prenderà il via alle ore 10:15:30 Lisa Vittozzi (pettorale n.31), mentre inizierà la sua gara alle ore 10:16:30 Federica Sanfilippo (33). Infine, partirà alle ore 10:37:30 Michela Carrara (75). Biathlon, Pechino 2022. Per Dorothea Wierer sarà subito occasione… d’oro nell’individuale femminile! Sarà possibile seguire l’individuale femminile ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dopo la staffetta mista di sabato, il programma delalle Olimpiadi dicontinueràalle ore 10.00 con la 15 km individuale. In gara 89 atlete, tra cui le nostre quattro portacolori. Dorothea Wierer sarà la prima azzurra a partire con il pettorale numero 4 alle ore 10.02, subito dopo la norvegese Marte Olsbu Roeiseland (pettorale n.1), la slovena Polona Klemenic (2) e la giapponese Fuyuko Tachizaki (3). Prenderà il via alle ore 10:15:30 Lisa Vittozzi (pettorale n.31), mentre inizierà la sua gara alle ore 10:16:30 Federica Sanfilippo (33). Infine, partirà alle ore 10:37:30 Michela Carrara (75).. Per Dorothea Wierer sarà subito occasione… d’oro nell’individuale femminile! Sarà possibile seguire l’individuale femminile ...

