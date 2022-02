Biathlon | Lisa Vittozzi | è il tuo momento! Scaccia le paure e cerca la grande magia

Leggi su oasport

(Di domenica 6 febbraio 2022)re lee sognare in. Inizieranno domani le gare individuali dialle Olimpiadi di Pechino e la speranza dei moltissimi appassionati italiani è quella di vedere unacompetitiva ai massimi livelli. La staffetta mista di ieri ci ha lasciato ottime sensazioni. La sappaddina ha trovato uno strepitoso 5/5 a terra, prima del 4/5 in piedi con l’ultimo bersaglio coperto alla prima ricarica. Due poligoni che sono valsi, anche grazie a una buona prestazione sugli sci, il secondo posto al primo cambio, dietro soltanto alla fuoriclasse norvegese Marte Olsbu Roieseland. Soprattutto quel poligono a terra è stato davvero positivo e regala sicuramente fiducia per il proseguo di queste Olimpiadi. L’azzurra, che in stagione ha sempre avuto difficoltà a terra, ...