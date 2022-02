Biathlon, a che ora parte Dorothea Wierer nell’individuale delle Olimpiadi? Orario preciso, pettorale, tv, streaming (Di domenica 6 febbraio 2022) Dopo la staffetta mista di ieri, è ora il momento di pensare alle prossime prove. Domani alle ore 10.00 si disputerà la 15 km individuale femminile e lo spettacolo di certo non mancherà. In gara 89 atlete, tra cui le azzurre Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Federica Sanfilippo e Michela Carrara. L’attesa più grande è sicuramente per Wierer, vincitrice dell’oro mondiale in questa specialità ad Anterselva 2020. La nativa di Brunico ieri ha faticato sugli sci, ma è stata lucida al poligono. Sensazioni contrastati che ci lasciano però una grande certezza in vista della gara di domani: se Dorothea troverà una buona prestazione nella parte di fondo, tutto diventerà possibile. L’azzurra partirà con il pettorale numero 4 alle ore 10.02, subito dopo la norvegese Marte Olsbu Roeiseland ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) Dopo la staffetta mista di ieri, è ora il momento di pensare alle prossime prove. Domani alle ore 10.00 si disputerà la 15 km individuale femminile e lo spettacolo di certo non mancherà. In gara 89 atlete, tra cui le azzurre, Lisa Vittozzi, Federica Sanfilippo e Michela Carrara. L’attesa più grande è sicuramente per, vincitrice dell’oro mondiale in questa specialità ad Anterselva 2020. La nativa di Brunico ieri ha faticato sugli sci, ma è stata lucida al poligono. Sensazioni contrastati che ci lasciano però una grande certezza in vista della gara di domani: setroverà una buona prestazione nelladi fondo, tutto diventerà possibile. L’azzurra partirà con ilnumero 4 alle ore 10.02, subito dopo la norvegese Marte Olsbu Roeiseland ...

Advertising

BiathlonAzzurro : RT @RedGiorgio81: Bravissimo Giuseppe Piller Cottrer e grazie a @RaiSport per la splendida spiegazione di #Biathlon sulla tv nazionale. Far… - JulianRoss79 : @astutill0 @aleorru69 @_cristiano73 Ovvio che in Germania, Francia, Austria, Norvegia, Svezia, Russia sia tutta un'… - JulianRoss79 : @aleorru69 @astutill0 @_cristiano73 Attualmente un atelta del Nord Italia che fa fondo non ha nessun problema logis… - astutill0 : @aleorru69 @_cristiano73 @JulianRoss79 Che poi non vorrei essere noioso, però il futuro è il biathlon secondo me. S… - RedGiorgio81 : Bravissimo Giuseppe Piller Cottrer e grazie a @RaiSport per la splendida spiegazione di #Biathlon sulla tv nazional… -