Betis-Villarreal, le formazioni ufficiali: big match per l’Europa (Di domenica 6 febbraio 2022) La sfida tra Betis e Villarreal è un big match della giornata 23 di Liga, valido per la corsa ai rispettivi traguardi europei (di seguito le formazioni ufficiali). Gli andalusi sono reduci da quattro vittorie consecutive tra campionato e Coppa del Re, realizzando un poker in tutte le ultime tre gare. Splendido il successo nei quarti della Coppa di Spagna tre giorni fa in casa della Real Sociedad: 0-4 firmato dalla doppietta di Juanmi più le reti di Willian José e Ruibal. La compagine biancoverde affronterà nella doppia semifinale il Rayo Vallecano e cercherà di raggiungere l’atto conclusivo della competizione, obiettivo che manca dalla stagione 2004/05. In campionato, intanto, il Betis è terzo in classifica ma le inseguitrici Atlético Madrid, Barcellona e Real Sociedad hanno giocato ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 6 febbraio 2022) La sfida traè un bigdella giornata 23 di Liga, valido per la corsa ai rispettivi traguardi europei (di seguito le). Gli andalusi sono reduci da quattro vittorie consecutive tra campionato e Coppa del Re, realizzando un poker in tutte le ultime tre gare. Splendido il successo nei quarti della Coppa di Spagna tre giorni fa in casa della Real Sociedad: 0-4 firmato dalla doppietta di Juanmi più le reti di Willian José e Ruibal. La compagine biancoverde affronterà nella doppia semifinale il Rayo Vallecano e cercherà di raggiungere l’atto conclusivo della competizione, obiettivo che manca dalla stagione 2004/05. In campionato, intanto, ilè terzo in classifica ma le inseguitrici Atlético Madrid, Barcellona e Real Sociedad hanno giocato ...

Advertising

ilveggente_it : ?? #LIGA #Betis Vs #Villarreal è una gara valida per la ventitreesima giornata della Liga spagnola che si giocherà o… - abrahamrc03 : alguien me acoge para ver el barsa atleti o el betis villarreal jsjsjsjsjs - sportli26181512 : Liga: alle 14 Valencia-Real Sociedad LIVE. Poi Barcellona-Atletico e Betis-Villarreal, in serata il Real Madrid: Pr… - periodicodaily : Real Betis vs Villarreal: pronostico e possibili formazioni #6febbraio #laliga - sowmyasofia : Real Betis vs Villarreal: pronostico e possibili formazioni -