Beautiful | anticipazioni italiane 7-12 febbraio 2022 | Thomas si risveglia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 6 febbraio 2022). Si prospetta un’altra settimana all’insegna dei colpi di scena e delle insospettate rivelazioni per la trama più avvincente di tutti i tempi: quella di. Ovviamente, ci riferiamo alle puntata che stanno andando in onda in Italia durante questi giorni. Cosa accadrà? Quali colpi di scena? Leggi anche:nuove puntate: Liam sotto shock, ecco cosa succede Lediper la prossima settimana Lerivelano che nelle puntate della prossima settimana non mancheranno degli avvenimenti scoppiettanti ad attenderci. Nei prossimi episodi, infatti, Liam si sfogherà con Steffy, rivelandole che in realtànon ha mai baciato Hope, ma il ...