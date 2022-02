Bayern Monaco | Niklas Sule lascerà il club a fine stagione

(Di domenica 6 febbraio 2022)ilal termine della. Lo ha comunicato Volker Struth, agente del difensore. Queste le sue parole a Sport1: “Il ragazzo ha preso una decisione e sarei sorpreso se cambiasse idea. Abbiamo già deciso quale sarà il suo nuovo. Non abbiamo mai negoziato il rinnovo con il, c’è stato solo un approccio verbale. Non è stata una questione di soldi, il ragazzo vuole provare una nuova esperienza”. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #BayernMonaco: Niklas #Sule lascerà il club a fine stagione - flazia24 : RT @laziopage: Coppie gol: solo Lewandowski-Gnabry (34) del Bayern Monaco e Benzema-Vinicius (29) del Real Madrid hanno segnato più gol di… - flamanc24 : RT @laziopage: Coppie gol: solo Lewandowski-Gnabry (34) del Bayern Monaco e Benzema-Vinicius (29) del Real Madrid hanno segnato più gol di… - sportli26181512 : Bayern Monaco, l'agente di Sule rivela perché non ha rinnovato: I microfoni di Sport1 l'agente di Niklas Sule, Volk… - Hempomatt : @BetterS1990 City 14/15- Barca 15/16 - dynamo kyiv 16/17 - Monaco 17/18 - Basel 18/19 - Shalke 19/20 - Real 2… -

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Monaco

Commenta per primo I microfoni di Sport1 l'agente di Niklas Sule , Volker Struth , rivela il perché del mancato rinnovo con il, rivelando: 'Non si trattava affatto di soldi. A gennaio era prevista una conversazione. Niklas ha trascorso il Natale con la sua famiglia, mi ha chiamato nel frattempo e ha detto: 'Non ...I gialloneri hanno l'obbligo di tenere il passo del, mentre le Aspirine cercano il colpaccio al Signal Iduna Park che ridurrebbe significativamente il divario dal secondo posto. Scontro ...Niklas Sule lascerà il Bayern Monaco al termine della stagione. Lo ha comunicato Volker Struth, agente del difensore. Queste le sue parole a Sport1: “Il ragazzo ha preso una decisione e sarei sorpreso ...(Calciomercato.com) Se ne è parlato anche su altri media Ma il derby di ieri ha evidenziato una questione già emersa negli scorsi mesi: l'ex Bayern Monaco è letteralmente insostituibile Solo sulla ...