Battuto il Venezia: Napoli a ridosso dell’Inter, staccata anche l’Atalanta! (FOTO) (Di domenica 6 febbraio 2022) La chiude Petagna al 100?, dopo un bel gol di Victor Osimhen nato a seguito delle dritte di Dries Mertens. Il Napoli mostra di esserci e mette in tasca 3 punti fondamentali per restare ancora lì a dare filo da torcere al Milan alla pari dei suoi punti. Dopo il trionfo dei rossoneri nel sontuoso derby di Milano e la consecutiva caduta dell’Inter, sul podio restano i neroazzurri a 53 punti piazzati al primo posto mentre si intrufolano silenziosamente a 52 punti Napoli e Milan. Classifica della Serie A della 24° giornataSi allontana pian piano l’Atalanta, invece, che quest’oggi cade in casa contro il Cagliari posizionandosi al quarto posto a meno nove punti dalle seconde e vigile alla Juventus ad un solo un punto da essa e pronta a superare la Dea già stasera battendo il Verona. Si è soli alla ventiquattresima giornata ma questo ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 6 febbraio 2022) La chiude Petagna al 100?, dopo un bel gol di Victor Osimhen nato a seguito delle dritte di Dries Mertens. Ilmostra di esserci e mette in tasca 3 punti fondamentali per restare ancora lì a dare filo da torcere al Milan alla pari dei suoi punti. Dopo il trionfo dei rossoneri nel sontuoso derby di Milano e la consecutiva caduta, sul podio restano i neroazzurri a 53 punti piazzati al primo posto mentre si intrufolano silenziosamente a 52 puntie Milan. Classifica della Serie A della 24° giornataSi allontana pian piano l’Atalanta, invece, che quest’oggi cade in casa contro il Cagliari posizionandosi al quarto posto a meno nove punti dalle seconde e vigile alla Juventus ad un solo un punto da essa e pronta a superare la Dea già stasera battendo il Verona. Si è soli alla ventiquattresima giornata ma questo ...

