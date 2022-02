“Basta hai toccato il fondo”: richiesta di squalifica GF VIP, violenza senza limiti [VIDEO] (Di domenica 6 febbraio 2022) La controversa frase dell’ex Miss Italia scatena una clamorosa polemica nel web: richiesti provvedimenti immediati per Manila Nazzaro del GF VIP. Manila Nazzaro (fonte youtube)La permanenza all’interno del reality si sta rivelando logorante per molti dei concorrenti del GF Vip. A fomentare l’ultima, durissima, polemica è l’ex Miss Italia Manila Nazzaro, che nelle ultime ore si è espressa con parole severe nei confronti di un concorrente eliminato da quest’edizione del reality. In un momento di confidenze con Miriana Trevisan, Manila ha rievocato i trascorsi con Nicola Pisu, esprimendo la propria opinione al riguardo. In riferimento ad un brutto episodio intercorso tra Nicola e Miriana, Manila ha così sentenziato: “Ci sono state delle cose che non mi sono piaciute sue. Lo so che non è stato bello. Poi soprattutto, come sempre, quella roba brutta che ha fatto in confessionale. Sì, dai, ... Leggi su specialmag (Di domenica 6 febbraio 2022) La controversa frase dell’ex Miss Italia scatena una clamorosa polemica nel web: richiesti provvedimenti immediati per Manila Nazzaro del GF VIP. Manila Nazzaro (fonte youtube)La permanenza all’interno del reality si sta rivelando logorante per molti dei concorrenti del GF Vip. A fomentare l’ultima, durissima, polemica è l’ex Miss Italia Manila Nazzaro, che nelle ultime ore si è espressa con parole severe nei confronti di un concorrente eliminato da quest’edizione del reality. In un momento di confidenze con Miriana Trevisan, Manila ha rievocato i trascorsi con Nicola Pisu, esprimendo la propria opinione al riguardo. In riferimento ad un brutto episodio intercorso tra Nicola e Miriana, Manila ha così sentenziato: “Ci sono state delle cose che non mi sono piaciute sue. Lo so che non è stato bello. Poi soprattutto, come sempre, quella roba brutta che ha fatto in confessionale. Sì, dai, ...

