Basket Serie A1 | Brindisi-Reggio Emilia 89-75 | cronaca e tabellino

(Di domenica 6 febbraio 2022) Happy Casatorna a vincere dopo due sconfitte consecutive, e lo fa battendo UNAHOTELSnella sfida valida per la 19esima giornata dellaA1 2021/2022 di. 89-75 il risultato finale, in una partita che non è mai stata realmente in discussione, se non in un frangente del terzo quarto in cui i pugliesi sembravano aver perso un po’ di smalto. COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON FINAL EIGHT COPPA ITALIA: TABELLONE E ACCOPPIAMENTI FINAL EIGHT COPPA ITALIA: LE SQUADRE QUALIFICATE LA PARTITA – L’avvio diè molto deciso, con Adrian che con sette contribuisce a trovare subito un +8 (10-2). Il distacco rimarrà invariato nel proseguire del quarto, che vive una fase di stallo nella parte centrale ...