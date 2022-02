Basket, Serie A 2021-22: Brescia affossa la Fortitudo Bologna, Pesaro vince la sfida salvezza con Cremona (Di domenica 6 febbraio 2022) Tre le partite del pomeriggio per la diciannovesima giornata di campionato di Serie A italiano, con risultati interessanti per quanto concerne la classifica, sia nelle zone alte che in quelle basse. La Germani Brescia passa in casa della Fortitudo Bologna, rimanendo incollata al terzo posto in classifica grazie a quella che è la settima vittoria consecutiva per 86-93. Partenza a rilento dei fortitudini, che si ritrovano ad inseguire a causa del grande avvio di Della Valle (23 punti) e Naz Mitrou-Long (29 alla fine), ma con il talento di Frazier, Benzing ed Aradori il match torna equilibrato. Nel finale è l’ex Utah Jazz a imprimere lo strappo decisivo a favore dei lombardi, compresa una tripla da nove metri che ammazza definitivamente la Effe. Successo importante in chiave salvezza per la Carpegna ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) Tre le partite del pomeriggio per la diciannovesima giornata di campionato diA italiano, con risultati interessanti per quanto concerne la classifica, sia nelle zone alte che in quelle basse. La Germanipassa in casa della, rimanendo incollata al terzo posto in classifica grazie a quella che è la settima vittoria consecutiva per 86-93. Partenza a rilento dei fortitudini, che si ritrovano ad inseguire a causa del grande avvio di Della Valle (23 punti) e Naz Mitrou-Long (29 alla fine), ma con il talento di Frazier, Benzing ed Aradori il match torna equilibrato. Nel finale è l’ex Utah Jazz a imprimere lo strappo decisivo a favore dei lombardi, compresa una tripla da nove metri che ammazza definitivamente la Effe. Successo importante in chiaveper la Carpegna ...

