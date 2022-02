Balotelli sempre più decisivo in Turchia: magia di destro contro il Rizespor (VIDEO) (Di domenica 6 febbraio 2022) Mario Balotelli continua a segnare nella Super Lig turca. L’attaccante azzurro ha segnato al 33? del primo tempo la rete del momentaneo 2-0 per l’Adana Demirspor nella trasferta contro il Rizespor, terzultimo in classifica. L’ex centravanti di Inter e Milan ha ricevuto un passaggio in area di rigore e con uno splendido colpo a giro ha freddato l’estremo difensore avversario. Per Balotelli si tratta del nono gol in campionato in una stagione in cui sta diventando sempre più protagonista nella squadra allenata da Vincenzo Montella. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 6 febbraio 2022) Mariocontinua a segnare nella Super Lig turca. L’attaccante azzurro ha segnato al 33? del primo tempo la rete del momentaneo 2-0 per l’Adana Demirspor nella trasfertail, terzultimo in classifica. L’ex centravanti di Inter e Milan ha ricevuto un passaggio in area di rigore e con uno splendido colpo a giro ha freddato l’estremo difensore avversario. Persi tratta del nono gol in campionato in una stagione in cui sta diventandopiù protagonista nella squadra allenata da Vincenzo Montella. SportFace.

