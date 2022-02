Balotelli | altro segnale a Mancini | doppietta al Rizespor

(Di domenica 6 febbraio 2022) . 10 reti stagionali per l’attaccante tornato nel giro della Nazionale Marioancora in gol: contro ilne ha fatti due nel 3-1 del suo Adana Demirspor in Super Lig. Sono 10 reti stagionali per l’attaccante ex Milan. Altri segnali al ct Robertoche l’ha convocato per lo stage della Nazionale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

La Gazzetta dello Sport

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolosegnale a Mancini: doppietta al Rizespor. 10 reti stagionali per l'attaccante tornato nel giro della Nazionale Marioancora in gol: contro il Rizespor ne ha fatti due nel 3 -...A decidere il match una doppietta di Mario, fresco di stage azzurro con Mancini, e il gol messo a segno dell'ex Pescara, Sampdoria e Brescia, Birkir Bjarnason. Inutile per i padroni di casa ...Mario Balotelli ancora in gol: contro il Rizespor ne ha fatti due nel 3-1 del suo Adana Demirspor in Super Lig. Sono 10 reti stagionali per l’attaccante ex Milan.Doppio colpo a Mancini, un altro passo verso la convocazione. Balotelli, con la doppietta di oggi, ha raggiunto quota 10 gol in campionato con la maglia dell'Adana, terza in classifica alle spalle ...