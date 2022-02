AZ Picerno-Monopoli, Serie C: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di domenica 6 febbraio 2022) Tutto quello che c’è da sapere su AZ Picerno-Monopoli, sfida in programma oggi alle 17.30, valevole per la venticinquesima giornata di campionato nel girone C di Serie C. Secondo in classifica con 42 punti, a pari merito con l’Avellino e reduce da una striscia di sei risultati utili consecutivi (tre vittorie e tre pareggi) il Monopoli di Alberto Colombo va a fare visita, allo Stadio Donato Curcio, in occasione della venticinquesima giornata di campionato nel girone C di Serie C, all’ostico Picerno di Leonardo Colucci che, undicesimo in graduatoria, a meno uno dalla zona playoff, giunge all’appuntamento coi pugliesi da una striscia negativa di risultati che l’ha visto conquistare appena un punto (1-1 con l’ACR Messina domenica scorsa) nelle ultime tre partite disputate. I favori ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 6 febbraio 2022) Tutto quello che c’è da sapere su AZ, sfida in programma oggi alle 17.30, valevole per la venticinquesima giornata di campionato nel girone C diC. Secondo in classifica con 42 punti, a pari merito con l’Avellino e reduce da una striscia di sei risultati utili consecutivi (tre vittorie e tre pareggi) ildi Alberto Colombo va a fare visita, allo Stadio Donato Curcio, in occasione della venticinquesima giornata di campionato nel girone C diC, all’osticodi Leonardo Colucci che, undicesimo in graduatoria, a meno uno dalla zona playoff, giunge all’appuntamento coi pugliesi da una striscia negativa di risultati che l’ha visto conquistare appena un punto (1-1 con l’ACR Messina domenica scorsa) nelle ultime tre partite disputate. I favori ...

Advertising

MRB_it : ? | Monopoli, Colombo non si fida del Picerno: ''Hanno identità chiara'' ?? | Dalla rassegna stampa di oggi… - PEFIORENTINA : SERIE C Group C Match Day 25 (cont) 16.30 KOs (cont) Catanzaro 6th v Avellino 2nd Foggia 10th v Fidelis Andr… - zazoomblog : Picerno-Monopoli oggi in tv: canale orario e streaming girone C Serie C 2021-2022 - #Picerno-Monopoli #canale… - CalcioWebPuglia : Monopoli, Colombo: 'Picerno? L'autostima è alle stelle, ma vietato rilassarci' - CalcioWebPuglia : Picerno, Colucci: 'Monopoli solido e forte, noi vogliamo cancellare il ko di Catanzaro' -