Aumenta il prezzo del quotidiano La Repubblica

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 6 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Da domani mattina, il costo per acquistare la copia in edicola del nostro e vostro giornale aumenterà di 20 centesimi, passando a 1,70 euro (2,50 il Venerdì e 3,00 il sabato e domenica). E’ una decisione su cui abbiamo riflettuto a lungo, che arriva a distanza di 6 anni dall’ultimo aumento deldel giornale Lae che è figlia del macroscopico aumento dei costi dell’energia e della carta, entrambi fattori essenziali della produzione e distribuzione di un”. Ad affermarlo è il‘La’ in un avviso ai suoi lettori. “Un giornale con i conti in equilibrio – scrive ancora il– è un giornale libero e in grado di garantire un’informazione di qualità. Chiedervi dunque questo piccolo sforzo...