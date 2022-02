(Di domenica 6 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono iniziate questa mattina prima delle sette ad, sulle sponde del fiume Tanagro, le operazioni per rendere innocuo l’ordigno di fabbricazione statunitense, del peso di 500 libbre caricato con 127 kg di esplosivo ritrovato nei mesi scorsi. Operazioni coordinate dalla prefettura di Salerno vedono al lavoro i militari del 21º reggimento Genio Guastatori di Caserta. Dopo aver realizzato una struttura di contenimento, l’esercito sta lavorando per despolettare la bomba. L’opera di bonifica si concluderà presso la cava di Atena Lucana. Li il team del 21º Reggimento Genio Guastatori farà brillare la carica esplosiva contenuta nel corpo. L’intervento ha reso necessario allontanare dalle proprie abitazioni 69 persone. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Auletta, in corso operazione di #Disinnesco dell’#Ordigno bellico (FOTO) ** - Benny_Murgante : Seminario di chiusura del corso di Pianificazione Territoriale, si discute della riqualificazione di Bucaletto con… -

Ultime Notizie dalla rete : Auletta corso

Quanto alla storia dell'ordigno bellico, il colonnello Curzio ricorda che "venne bombardata nel settembre del 1943, neldell'operazione Avalanche, perche' c'erano delle postazioni d'...Di seguito l'ordine del giorno presentato al Consiglio Comunale di Pisa da Francesco, consigliere di Diritti in Comune (Una città in comune " Rifondazione Comunista " Pisa ...effettuata in...Si è conclusa questa settimana a Cremona, nell’Aula magna dell’Ospedale, la prima edizione del corso di formazione per Infermiere di famiglia e di comunità organizzato da Regione Lombardia. La commiss ...Ieri mattina, nell’Aula Nobile del Palazzo Camerale di Allumiere ... Il nuovo sindaco, per l’anno in corso, sarà Alessandro Paolucci, alunno modello della 3 B, affiancato dal suo vice, Matteo Gobbi, ...