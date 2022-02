Atletica, Tricolori U20 ed U23: bis per Riva e Cavalli, fantastico Cappelletti nei 200 (Di domenica 6 febbraio 2022) Grandi risultati arRivano dalla velocità nella seconda e conclusiva giornata dei Campionati Italiani Juniores e Promesse di Ancona. Al Palaindoor il grande protagonista è lo junior Filippo Cappelletti che conquista il vince i 200 con 21.18, diventando il terzo italiano di sempre per questa categoria, dopo Carlo Occhiena (20.99) e Andrew Howe (21.10). Dopo la vittoria del titolo U23 di ieri nei 1500, festeggiano anche nei 3000 Federico Riva (Fiamme Gialle) e Ludovica Cavalli (Aeronautica). Per quanto riguarda gli ostacoli, protagonista è l’under 23 Elena Carraro (Atletica Brescia 1950 Metallurgica San Marco), scesa a 8.25 e lo junior Damiano Dentato (Studentesca Rieti Milardi) a segno con 7.74 (ostacoli di categoria U20). Nei 400 metri si impone invece Paolo Messina (Trieste Atletica) ... Leggi su sportface (Di domenica 6 febbraio 2022) Grandi risultati arno dalla velocità nella seconda e conclusiva giornata dei Campionati Italiani Juniores e Promesse di Ancona. Al Palaindoor il grande protagonista è lo junior Filippoche conquista il vince i 200 con 21.18, diventando il terzo italiano di sempre per questa categoria, dopo Carlo Occhiena (20.99) e Andrew Howe (21.10). Dopo la vittoria del titolo U23 di ieri nei 1500, festeggiano anche nei 3000 Federico(Fiamme Gialle) e Ludovica(Aeronautica). Per quanto riguarda gli ostacoli, protagonista è l’under 23 Elena Carraro (Brescia 1950 Metallurgica San Marco), scesa a 8.25 e lo junior Damiano Dentato (Studentesca Rieti Milardi) a segno con 7.74 (ostacoli di categoria U20). Nei 400 metri si impone invece Paolo Messina (Trieste) ...

