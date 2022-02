Atletica, l’Italia si risveglia velocissima: Aurora Berton 7”31, Yassin Bandaogo sfiora il record di Tortu! (Di domenica 6 febbraio 2022) l’Italia dell’Atletica leggera scopre un nome nuovo nella velocità. Si tratta di Aurora Berton, che ha sorpreso tutti ai Campionati Italiani promesse, stampando uno stupendo 7.31 sui 60 metri. Un crono di spessore per questa giovane che si issa al nono posto nelle liste italiane di sempre, migliorando di cinque centesimi il proprio personale. La 21enne di Palmanova (in provincia di Udine), allenata da Lucia Pierobon e con un personale di 11.59 sui 100 metri, si è fermata a un solo centesimo dal minimo per i Mondiali Indoor, in programma a Belgrado (Serbia) nel weekend del 18-20 marzo. Sempre al PalaIndoor di Ancona e sempre sui 60 metri, ma tra gli under 20 (dunque settore juniores), si esaltano due ragazzi della classe 2004. Il vicentino Yassin Bandaogo trionfa con l’ottimo tempo di ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022)dell’leggera scopre un nome nuovo nella velocità. Si tratta di, che ha sorpreso tutti ai Campionati Italiani promesse, stampando uno stupendo 7.31 sui 60 metri. Un crono di spessore per questa giovane che si issa al nono posto nelle liste italiane di sempre, migliorando di cinque centesimi il proprio personale. La 21enne di Palmanova (in provincia di Udine), allenata da Lucia Pierobon e con un personale di 11.59 sui 100 metri, si è fermata a un solo centesimo dal minimo per i Mondiali Indoor, in programma a Belgrado (Serbia) nel weekend del 18-20 marzo. Sempre al PalaIndoor di Ancona e sempre sui 60 metri, ma tra gli under 20 (dunque settore juniores), si esaltano due ragazzi della classe 2004. Il vicentinotrionfa con l’ottimo tempo di ...

