Atalanta, Palomino: 'Speriamo di invertire la tendenza casalinga' (Di domenica 6 febbraio 2022) Jose Luis Palomino, difensore dell'Atalanta, parla a Sky Sport prima della partita con il Cagliari: "Non sarà facile, loro hanno... Leggi su calciomercato (Di domenica 6 febbraio 2022) Jose Luis, difensore dell', parla a Sky Sport prima della partita con il Cagliari: "Non sarà facile, loro hanno...

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Palomino: 'Partita non facile con il Cagliari, vogliamo invertire il trend casalingo' - susydigennaro : RT @napolimagazine: ATALANTA - Palomino: 'Partita non facile con il Cagliari, vogliamo invertire il trend casalingo' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Palomino: 'Partita non facile con il Cagliari, vogliamo invertire il trend casalingo' - sportli26181512 : Atalanta, Palomino: 'Speriamo di invertire la tendenza casalinga': Jose Luis Palomino, difensore dell'Atalanta, par… - napolimagazine : ATALANTA - Palomino: 'Partita non facile con il Cagliari, vogliamo invertire il trend casalingo' -