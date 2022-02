Atalanta ko in casa col Cagliari, Pereiro fa crollare la Dea: il piano-Champions ora si complica (Di domenica 6 febbraio 2022) Una doppietta di Gaston Pereiro consente al Cagliari di espugnare a sorpresa il Gewiss Stadium di Bergamo e fare un balzo avanti importante nella lotta per non retrocedere. L'Atalanta esce sconfitta per 2-1 in casa e ora rischia di vedere avvicinarsi pericolosamente la Juventus nella lotta per il quarto posto che vale la Champions League. Seconda vittoria esterna stagionale per il Cagliari, che sotto la gestione Mazzarri sembra aver cambiato passo: i sardi hanno infatti conquistato 10 punti nelle ultime 5 giornate e ora guardano con maggior fiducia all'obiettivo salvezza. Un successo ancora più significativo perchè arrivato con una formazione ampiamente rimaneggiata, tra infortuni, coppa d'Africa e squalifiche. Mastica amaro l'Atalanta, che non vince da tre partite e ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 febbraio 2022) Una doppietta di Gastonconsente aldi espugnare a sorpresa il Gewiss Stadium di Bergamo e fare un balzo avanti importante nella lotta per non retrocedere. L'esce sconfitta per 2-1 ine ora rischia di vedere avvicinarsi pericolosamente la Juventus nella lotta per il quarto posto che vale laLeague. Seconda vittoria esterna stagionale per il, che sotto la gestione Mazzarri sembra aver cambiato passo: i sardi hanno infatti conquistato 10 punti nelle ultime 5 giornate e ora guardano con maggior fiducia all'obiettivo salvezza. Un successo ancora più significativo perchè arrivato con una formazione ampiamente rimaneggiata, tra infortuni, coppa d'Africa e squalifiche. Mastica amaro l', che non vince da tre partite e ...

