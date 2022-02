Atalanta ko in casa, 2-1 del Cagliari con doppietta di Gaston Pereiro (Di domenica 6 febbraio 2022) BERGAMO (ITALPRESS) – Prosegue la maledizione interna per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Seconda sconfitta in tre gare di campionato davanti al proprio pubblico, il Cagliari passa a Bergamo 2-1 grazie alla doppietta siglata da Gaston Pereiro. Poche emozioni nella prima frazione, tanto caos nel secondo tempo. Alla fine però fa festa il Cagliari, alla sua quarta vittoria stagionale. La partita segue un copione scontato, scritto praticamente alla vigilia: Atalanta in possesso della sfera e Cagliari chiuso a tripla mandata. I padroni di casa impongono il proprio ritmo col palleggio e cercano fraseggi corti per poter aprire varchi: non mancano nemmeno le azioni personali come quella sfoderata da Muriel al 9?, ma la fucilata del ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 febbraio 2022) BERGAMO (ITALPRESS) – Prosegue la maledizione interna per l'di Gian Piero Gasperini. Seconda sconfitta in tre gare di campionato davanti al proprio pubblico, ilpassa a Bergamo 2-1 grazie allasiglata da. Poche emozioni nella prima frazione, tanto caos nel secondo tempo. Alla fine però fa festa il, alla sua quarta vittoria stagionale. La partita segue un copione scontato, scritto praticamente alla vigilia:in possesso della sfera echiuso a tripla mandata. I padroni diimpongono il proprio ritmo col palleggio e cercano fraseggi corti per poter aprire varchi: non mancano nemmeno le azioni personali come quella sfoderata da Muriel al 9?, ma la fucilata del ...

