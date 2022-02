Atalanta irriconoscibile | il Cagliari vince a Bergamo | si complica la corsa Champions

(Di domenica 6 febbraio 2022). Un’poco concreta e con le idee confuse cade al Gewiss Stadium perdendo 2-1 contro unin emergenza. I nerazzurri dicono addio alla ghiotta occasione di accorciare sulla capolista e si arrendono alla doppietta di Pereiro incassando una sconfitta meritata. Non basta la rete di Palomino per ribaltare le sorti di un match nato male e finito peggio. Nelle fasi iniziali la Dea mantiene il possesso di palla, fatica ad arrivare dalle parti di Cragno perché le maglie dei difensoritani si chiudono senza lasciare spazio alle sortite offensive dei padroni di casa. Due occasioni per Pessina, la prima terminata con la conclusione sulla traversa fermata per una posizione di fuorigioco mentre la seconda smorzata dalla difesa tra le braccia del portiere ospite. Tra i più propositivi il trequartista ...

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta irriconoscibile

BergamoNews

... Sanchez ispirato, SimySalerno, una città contro Lotito: "Meglio l'esclusione" ...30 Bologna - Inter 12:30 Sampdoria - Cagliari 14:30 Lazio - Empoli 14:30 Spezia - Verona 16:30...È diventata. La vecchia Sarajevo, l'unico posto al mondo in cui la gente poteva ... poi calciatore professionista in Italia, con Chievo, Sampdoria, Roma,, Spal e Genoa), la ...Diventerà capitano dell'Atalanta e scriverà la storia del club ... Gli scandinavi, guidati da Arnesson, affondano i colpi su un Italia irriconoscibile. I padroni di casa passano in vantaggio nel primo ...Il tifoso viola Pupo, in vista della gara Fiorentina-Genoa, ha messo in guardia la Fiorentina in una intervista al Corriere Fiorentino: "Fiorentina non fare scherzi con il Genoa, metti la ...