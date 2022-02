Atalanta | i 5 interrogativi più il Var aperti dal ko col Cagliari | tattica | infortuni | nuovi acquisti | portiere | ambiente freddo

(Di domenica 6 febbraio 2022) Abbiamo un problema. Forse non solo uno. Il primo, il più evidente agli occhi di chiunque, è la classifica. Questi, nel bilancio teorico di una stagione, erano tre punti da fare. E sono andati tutti agli avversari. Gli ennesimi punti …

webecodibergamo : Atalanta, i 5 interrogativi (più il Var) aperti dal ko col Cagliari: tattica, infortuni, nuovi acquisti, portiere,… -

IL GIORNO

La cessione di Robin Gosens ha scatenato molte critiche da parte del mondo. Opinioni che vanno dall'assurdità di vendere uno dei giocatori più forti ad una diretta ... I puntisono ...... in occasione del match tra Lazio ed. CASI DIVERSI - Impossibile non notare gli ... Un fatto imputabile evidentemente al comportamento delle società, ma che solleva nuoviin vista ...Evelina Christillin, rappresentante UEFA nel consiglio FIFA, è intervenuta a TMW Radio, durante Maracanà, per parlare di Juventus. E'.La cessione di Robin Gosens ha scatenato molte critiche da parte del mondo Atalanta. Opinioni che vanno dall'assurdità di vendere uno dei giocatori più forti ...