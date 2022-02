Atalanta | Gasperini | «La stagione si fa importante Sul derby…»

(Di domenica 6 febbraio 2022) Il tecnico dell’Gian Pieroha parlato ai microfoni di SkySport a pochi minuti dalla gara con il Cagliari Gian Piero, tecnico dell’, ha parlato ai microfoni di SkySport a pochi minuti dal fischio d’inizio del match contro il Cagliari. DICHIARAZIONI – «I prossimi impegni ci daranno una bella spinta, la, ora, inizia a diventare. Oggi abbiamo la possibilità di invertire il trend casalingo che fino a qui non è stato idilliaco. Il Derby ha riaperto il campionato? Per noi tutto dipende dal risultato di oggi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Tre squadre in cui a fare da capofila c'è Gian Piero. L'allenatore, oggi all', ha posto le basi del suo credo tattico nei lunghi anni al Genoa dove, prima in campo e quindi negli ...... Inter - Milan 1 - 2, Fiorentina - Lazio 0 - 3(4 - 2 - 3 - 1): Musso; Zappacosta, Djimsiti, Palomino, Pezzella; Freuler, Koopmeiners; Malinovskyi, Pessina, Pasalic; Muriel. All....Il dato. Atalanta e Cagliari si sfideranno domani (ore 12:30) tra le mura del Gewiss Stadium, nella gara valida per la ventiquattresima giornata di campionato. (Cagliari News 24) ...Ed è quello che in cuor suo sperano i tifosi del Cagliari dopo aver visto le statistiche degli ultimi quattro match disputati tra i rossoblú e l’Atalanta. Infatti, come riportato dalla Serie A, la Dea ...