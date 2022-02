Atalanta-Cagliari, Serie A: probabili formazioni e diretta TV (Di domenica 6 febbraio 2022) Atalanta-Cagliari è il lunch-match odierno che dalle 12.30 prenderà avvio al “Gewiss Stadium”, per la 24a giornata del campionato di Serie A 21-22. I nerazzurri vogliono tornare a vincere per continuare a volare alto in classifica, mentre il Cagliari ha bisogno di punti per uscire dalla zona retrocessione. Ecco cosa c’è da sapere sull’incontro e quali potrebbero essere le scelte tattiche dei due allenatori per questa gara. Statistiche e curiosità di Atalanta-Cagliari L’Atalanta si presenta in classifica prima dell’incontro casalingo odierno con 43 punti (12 vittorie, 7 pareggi, 3 sconfitte), i quali garantiscono agli uomini di Gasperini di ritrovarsi in corsa per la prossima Champions League. La squadra nerazzurra è in Serie positiva da 4 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 6 febbraio 2022)è il lunch-match odierno che dalle 12.30 prenderà avvio al “Gewiss Stadium”, per la 24a giornata del campionato diA 21-22. I nerazzurri vogliono tornare a vincere per continuare a volare alto in classifica, mentre ilha bisogno di punti per uscire dalla zona retrocessione. Ecco cosa c’è da sapere sull’incontro e quali potrebbero essere le scelte tattiche dei due allenatori per questa gara. Statistiche e curiosità diL’si presenta in classifica prima dell’incontro casalingo odierno con 43 punti (12 vittorie, 7 pareggi, 3 sconfitte), i quali garantiscono agli uomini di Gasperini di ritrovarsi in corsa per la prossima Champions League. La squadra nerazzurra è inpositiva da 4 ...

