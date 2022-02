Atalanta-Cagliari, Mazzarri: “La squadra segue il mio spirito” (Di domenica 6 febbraio 2022) “Quando la squadra segue lo spirito dell’allenatore siamo ripagati anche dai risultati. A volte gli episodi non ti danno ragione, ma da 4-5 partite si vede un Cagliari diverso”. Non nasconde la gioia della vittoria Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, dopo la vittoria contro l’Atalanta per 2-1 al Gewiss Stadium. “Dai giocatori ci vuole sempre rispetto dei ruoli, dare il massimo e seguire le direttive dell’allenatore e della società perchè sono dei privilegiati. Quando c’è questo rispetto i risultati si vedono, è come un’azienda“, ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport. Decide la doppietta di Pereiro: “E’ da qualche partita che gli sto dando fiducia e mi sta ripagando, anche con i due difensori Lovato e Goldaniga la squadra ha svoltato e si è ... Leggi su sportface (Di domenica 6 febbraio 2022) “Quando lalodell’allenatore siamo ripagati anche dai risultati. A volte gli episodi non ti danno ragione, ma da 4-5 partite si vede undiverso”. Non nasconde la gioia della vittoria Walter, allenatore del, dopo la vittoria contro l’per 2-1 al Gewiss Stadium. “Dai giocatori ci vuole sempre rispetto dei ruoli, dare il massimo e seguire le direttive dell’allenatore e della società perchè sono dei privilegiati. Quando c’è questo rispetto i risultati si vedono, è come un’azienda“, ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport. Decide la doppietta di Pereiro: “E’ da qualche partita che gli sto dando fiducia e mi sta ripagando, anche con i due difensori Lovato e Goldaniga laha svoltato e si è ...

SkySport : ATALANTA-CAGLIARI 1-2 Risultato finale ? ? #Pereiro (50’) ? #Palomino (64’) ? #Pereiro (68’) ? ?… - SquawkaNews : 64' ? Atalanta 1-1 Cagliari 68' ? Atalanta 1-2 Cagliari ?? - DAZN_IT : COLPACCIO CAGLIARI: CADE LA DEA ?? Doppietta di Pereiro e Atalanta battuta al Gewiss Stadium: Dea in 10 dal 52' per… - BetnaijaB : RT @NaijaBet: Today's #SerieA Fixtures On - Grifoman1 : RT @Grifoman1: Serie A, Cagliari vince in casa dell’Atalanta e sale a quota 20 -