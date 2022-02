Ascolti Festival di Sanremo | finale da brividi | trionfo per Amadeus | è la sua miglior edizione

(Di domenica 6 febbraio 2022) Ildisi chiude col botto: la terzaartisticamente diretta dasi conferma neglicome la più seguita negli anni, con un dato di share altissimo. Da “”, proprio come il titolo della canzone di Mahmood e Blanco che ha confermato i favori del pronostico. Ladi2022 è stata seguita da oltre 13 milioni di persone Ultimo appuntamento con i dati didi undiforse non così spettacolare come in altre occasioni, ma un vero inno alla vita e un grande ritorno ad una sensazione di normalità. Ladi sabato 5 febbraio ha fatto segnare uno share altissimo: sono stati 13.380.000 i telespettatori ...

Raiofficialnews : Gli #AscoltiTv della quarta serata di #Sanremo2022 ?? - Agenzia_Ansa : SANREMO 2022 | La finale del festival di Sanremo, che ha incoronato vincitori Mahmood & Blanco con Brividi, ha ott… - Raiofficialnews : “È boom anche sulle piattaforme digitali della #Rai: 1milione di visualizzazioni in diretta su @RaiPlay (+50% vs 20… - MiaomiaoCh : RT @toMMilanello: COL BOTTO ?? Amadeus chiude #Sanremo2022 sgretolando gli ascolti: la finale fa 64,9% di share, diventando la 10ª finale… - SanremoNews : Festival di Sanremo: gli ascolti, la finale chiude con una media di 13 milioni 380 mila telespettatori -

Invece, il diciottenne bresciano, Riccardo Fabbriconi in arte Blanco, è uno degli artisti maschi più giovani ad aver mai vinto il. La scorsa estate ha avuto successo con il suo album di ...Mengoni è stato spettatore di questodaglistratosferici . Ho visto tutta la prima serata, anche la seconda ed è stato molto bello. C'era bisogno di show e di varietà e questo è la ...I suoi festeggiamenti dopo il secondo posto nella classifica del Festival ne sono stati una ... che fin da subito è risultato uno dei più ascoltati. Per festeggiare il suo secondo posto in ...La serata finale del Festival di Sanremo con Sabrina Ferilli alla co conduzione e Marco Mengoni come ospite, ha riscosso un forse irripetibile 64,9% di share. Più di tre italiani su quattro davanti ai ...