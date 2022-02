Anziana senza green pass alle Poste: “Chiami i carabinieri” (Di domenica 6 febbraio 2022) Da oggi obbligatorio il #greenpass per Poste banche e tabaccai: ecco come funziona l’accesso in un ufficio postale#Mattino5 pic.twitter.com/IhsI0Zj3Sl — Mattino5 (@mattino5) February 1, 2022 È il 1 febbraio, giorno in cui entrava in vigore l’obbligo di green pass per accedere alle Poste, in banca e in tutti gli uffici pubblici fatte salve poche lodevoli eccezioni. Una signora entra nell’ufficio postale e si ritrova la troupe di Mattino 5 che sta trasmettendo in diretta questo evento straordinario: l’inizio delle discriminazione postale dei non vaccinati. Colta un po’ di sorpresa, la signora viene invitata a mostrare il green pass e a passarlo sul lettore ottico piazzato all’ingresso. Lei sembra smanettare un po’ col ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 6 febbraio 2022) Da oggi obbligatorio il #perbanche e tabaccai: ecco come funziona l’accesso in un ufficio postale#Mattino5 pic.twitter.com/IhsI0Zj3Sl — Mattino5 (@mattino5) February 1, 2022 È il 1 febbraio, giorno in cui entrava in vigore l’obbligo diper accedere, in banca e in tutti gli uffici pubblici fatte salve poche lodevoli eccezioni. Una signora entra nell’ufficio postale e si ritrova la troupe di Mattino 5 che sta trasmettendo in diretta questo evento straordinario: l’inizio delle discriminazione postale dei non vaccinati. Colta un po’ di sorpresa, la signora viene invitata a mostrare ile aarlo sul lettore ottico piazzato all’ingresso. Lei sembra smanettare un po’ col ...

