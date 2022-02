Antisemitismo, l'amarezza di Liliana Segre: 'Le cose sono cambiate poco dal giorno della mia deportazione' (Di domenica 6 febbraio 2022) Liliana Segre e l'Antisemitismo che non scompare. 'Le cose sono così poco cambiate (rispetto al giorno della mia deportazione ndr), che alla mia età mi è stata destinata, ormai dai due anni e mezzo, ... Leggi su globalist (Di domenica 6 febbraio 2022)e l'che non scompare. 'Lecosì(rispetto almiandr), che alla mia età mi è stata destinata, ormai dai due anni e mezzo, ...

Advertising

EzioRocchiBalbi : @AchilleC_ @gabrielecatania No, ha citato il termine (parlando delle stragi etniche in Rwanda), ma alla richiesta d… - Antongiulio2 : RT @EzioRocchiBalbi: Non dovrei, en passant, ascoltare gli esami Uni online di mia figlia. Una non ha saputo spiegare cos’è l’antisemitismo… - EzioRocchiBalbi : Non dovrei, en passant, ascoltare gli esami Uni online di mia figlia. Una non ha saputo spiegare cos’è l’antisemiti… -