Anticipazioni Una Vita, Puntate Spagnole: Genoveva Si Risposa! (Di domenica 6 febbraio 2022) Anticipazioni Una Vita, Puntate Spagnole: dopo l’attentato che sconvolge Acacias, Genoveva torna nel quartiere al fianco dell’uomo che ha sposato, ovvero Aurelio Quesada. Ben presto la donna si pente di questa scelta… Ad Una Vita, nel corso delle Puntate Spagnole ci saranno svariati colpi di scena che avranno a che fare in particolar modo con Genoveva. Dopo il suo arresto per l’omicidio di Marcia, la Salmeron inizia una nuova Vita e ben presto si sposa con un personaggio già molto noto al pubblico. Ecco che cosa sta per succedere. Anticipazioni Una Vita, Puntate Spagnole: Genoveva si sposa con Aurelio! Genoveva è ... Leggi su uominiedonnenews (Di domenica 6 febbraio 2022)Una: dopo l’attentato che sconvolge Acacias,torna nel quartiere al fianco dell’uomo che ha sposato, ovvero Aurelio Quesada. Ben presto la donna si pente di questa scelta… Ad Una, nel corso delleci saranno svariati colpi di scena che avranno a che fare in particolar modo con. Dopo il suo arresto per l’omicidio di Marcia, la Salmeron inizia una nuovae ben presto si sposa con un personaggio già molto noto al pubblico. Ecco che cosa sta per succedere.Unasi sposa con Aurelio!è ...

