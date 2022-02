Angelus 6 febbraio, l’appello di Papa Francesco nella Giornata contro le Mutilazioni Genitali Femminili (Di domenica 6 febbraio 2022) In occasione dell’Angelus di domenica 6 febbraio il Santo Padre concentra la sua riflessione sulla vita e sui diritti umani. Invitando tutti ad accogliere Gesù nel proprio cuore e nella propria vita, Papa Francesco sottolinea l’importanza del rispetto della vita umana. Ed è in questo contesto che rivela il suo profondo ammonimento verso ogni atteggiamento che implica maltrattamenti e sofferenze; ricordando l’odierna ricorrenza della Giornata Internazionale contro le Mutilazioni Genitali Femminili. La riflessione sulla vita che precede l’Angelus Come ogni domenica Papa Francesco trae ispirazione per la sua riflessione dal Vangelo odierno. In particolare ... Leggi su velvetmag (Di domenica 6 febbraio 2022) In occasione dell’di domenica 6il Santo Padre concentra la sua riflessione sulla vita e sui diritti umani. Invitando tutti ad accogliere Gesù nel proprio cuore epropria vita,sottolinea l’importanza del rispetto della vita umana. Ed è in questo contesto che rivela il suo profondo ammonimento verso ogni atteggiamento che implica maltrattamenti e sofferenze; ricordando l’odierna ricorrenza dellaInternazionalele. La riflessione sulla vita che precede l’Come ogni domenicatrae ispirazione per la sua riflessione dal Vangelo odierno. In particolare ...

