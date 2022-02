(Di lunedì 7 febbraio 2022) , l’8 su Napoli si conferma leader della classifica dei ritardatari delcon 124 assenze. Dopo l’deldi2022, l’8 su Napoli la classifica dei ritardatari delcon 124 assenze, chiudono la top Five il 67 su Firenze (107), l’11 su Napoli (101) e il 13 su Venezia (101) e il 53 su Roma (100). Tra le principali formazione numeriche da segnalare un terno in figura 7 su Cagliari (7-25-79), un altro, sempre in figura 3 su Roma (12-30-39), un terno in cadenza 1 su Firenze (11-21-61). Tra le altre formazioni numeriche si segnala due ambi radicali uno su Cagliari (7-79) e uno su Roma (30-39), un ambo vertibile su Venezia (62-26), un ambo in terzina simmetrica su Cagliari (25-85). Per gli ambi ripetuti sono presenti tre ambi 7-85 su ...

Advertising

GiGi_Lotto : Analisi estrazione del Lotto di sabato 5 febbraio - BarBalcani : Il #Kosovo, paradiso delle #criptovalute, ne ha vietato l'estrazione a causa della crisi energetica. L'analisi a pa… - HariSel95300131 : @aleph_sars @_happycactus_ @alinomilan @EnricoLetta Mi piacerebbe poter fare l'analisi della provenienza sociale di… -

Ultime Notizie dalla rete : Analisi estrazione

Genova Gay

Il piccolo Rayan , nonostante l'dal pozzo dove era caduto in Marocco , non ce l'ha fatta. Tra una gioia iniziale e un ... Per chi ha frettaRiportiamo il post Facebook della pagina Gli ...Partendo anche dall'di questi dati il progetto, nella fase iniziale, prevede una campagna ... più sostenibili per l'ambiente perché prodotte da scarti vegetali che non richiedono l'...Partiamo con l’analisi dei premi di consolazione del concorso del 5 febbraio ... quello di martedì 8 febbraio. Estrazione che potrebbe regalare un sogno ad uno o più giocatori in caso di sestina. La ...Secondo una analisi condotta da Lgim, società che sviluppa fondi ETF ... Descalzi spiegava che a partire dal 2014 gli investimenti in ricerca ed estrazione di gas naturale sono stati ridotti per ...