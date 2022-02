Amici | LDA raccomandato? Gigi D’Alessio replica alle accuse

(Di domenica 6 febbraio 2022) LDA, grande protagonista didi Maria De Filippi, nonostante le certificazioni di vendita raggiunte con l’inedito di debutto è nel mirino dei detrattori che gli danno dei “figlio di” e, in quanto figlio d’arte. Arecontestazioni sul 18enne è ora il padre,. L’occasione è un intervento pubblico dovesenior, tra le altre cose, tiene a precisare di non aver facilitato in alcun modo il debutto del 18enne al talent di Canale 5, per il bene di suo figlio.21, anticipazioni domenica 6 febbraio 2022: eliminata un’amata brina Gli ultimi spoiler tv anticipano l'eliminazione di una ...

Ecco gli allievi in gara : Serena, Dario, Christian, Mattia, Carola, Michele e Alice per il ballo, Luigi,, Sissi, Crytical, Albe, Aisha, Calma e Alex . Scopri le ultime news suMattia resta invece nella Scuola didopo essere guarito ma non ha fatto la sfida, mentre un ... Alex a pari merito con Sissi 10 Aisha a pari merito con Calma 9,5 Albe ed8,5 Crytical con 8 ...LDA è raccomandato da suo padre? Questa è una delle domande che più spesso si affaccia sul web, quando si parla di questa edizione di Amici. Pensiero lecito, d’altronde. Ma Gigi D’Alessio ...Ecco gli allievi in gara: Serena, Dario, Christian, Mattia, Carola, Michele e Alice per il ballo, Luigi, LDA, Sissi, Crytical, Albe, Aisha, Calma e Alex. Scopri le ultime news su Amici. Metti mi piace ...