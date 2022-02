Amadeus con Affari Tuoi sfida Maria De Filippi e C'è posta per te (Di domenica 6 febbraio 2022) Dopo il Carlo Conti di Tali e Quali, il sabato sera di Rai 1 vedrà Amadeus sfidare la concorrenza Mediaset di Maria De Filippi e del suo C'è posta per te, con una nuova edizione di Affari Tuoi. Leggi su comingsoon (Di domenica 6 febbraio 2022) Dopo il Carlo Conti di Tali e Quali, il sabato sera di Rai 1 vedràre la concorrenza Mediaset diDee del suo C'èper te, con una nuova edizione di

Advertising

StefanoGuerrera : secondo me la forza di Amadeus è l’aver partorito un Festival estremamente italiano che non vuole strafare con gli… - IlContiAndrea : Sono le 22:18 e la serata scorre veloce, aria di grande festa, platea calda, artisti felici senza il peso della gar… - IlContiAndrea : #Amadeus 'Jovanotti lo ha fatto per amicizia di Gianni e non ha percepito un centesimo dalla Rai. L'ho voluto con m… - _lun4__ : RT @amaricord: Ricordo quando i conduttori a Sanremo non potevano quasi nemmeno guardare i cantanti in gara per non far trasparire il propr… - thankssandrina : RT @lastgiuli: voglio fare un tweet di apprezzamento per amadeus un direttore artistico che ha riportato una boccata d'aria fresca a questo… -