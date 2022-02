Amadeus bacia la moglie Giovanna alla finale di Sanremo 2022 | il dolcissimo omaggio del conduttore

(Di domenica 6 febbraio 2022) Nella seratadel Festival diha voluto omaggiare la compagnaCivitillo con ungesto acclamato dal pubblico dell’Ariston. I due hanno regalato molti momenti di spettacolo anche in questa edizione, aiutati anche dal figlio José, piccolo mattatore di serata insieme a Sabrina Ferilli., fiori e bacio all’Ariston per ile “first lady” Tra i segreti della sua edizione di maggior successo in termini di dati di ascolto,probabilmente può annoverare la presenza in prima fila dei suoi primi supporter, di coloro che hanno seguito come sempre da vicino la genesi di questo Festival di...

bubusad : RT @Chiaraisapisces: Amadeus che bacia la moglie unico momento etero del festival (con l'esibizione di Iva zanicchi) - Samsara33911013 : RT @tuttosadizayn: RAGA MA BLANCO CHE BACIA DIETRO AL COLLO AMADEUS AIUTO #Sanremo2022 - AlessiaGastald1 : RT @amicii_news: AMADEUS CHE DA I FUORI A SUA MOGLIE E LA BACIA ???????? #Sanremo2022 - TeamElia3 : RT @amicii_news: AMADEUS CHE DA I FUORI A SUA MOGLIE E LA BACIA ???????? #Sanremo2022 - Miriam61136378 : RT @amicii_news: AMADEUS CHE DA I FUORI A SUA MOGLIE E LA BACIA ???????? #Sanremo2022 -

Cinque sere in cui non ha mai lasciato le redini della conduzione e nelle quali è stato impeccabile. Poi, arrivato quasi alla fine del suo terzo (e ultimo?) , si scioglie. In platea in prima fila c'è ...00.50 -scende in platea, e fa una sorpresa alla moglie Giovanna Civitillo. 'Ho consegnato ... Le consegna un bouquet di fiori, le toglie la mascherina e, smack, la. Poi sale in galleria: '...Per Amadeus, ha raccontato la moglie, pare essere stato un colpo di fulmine: le ha scritto un biglietto che le ha fatto consegnare da un assistente, poi c’è stato il primo appuntamento e, al secondo, ...Amadeus che consegna un mazzo di fiori alla moglie, in prima fila, e la bacia, gli omaggi a Lucio Dalla e Raffaella Carrà, il Fantasanremo (con la vera zia Mara, la Venier): sono le istantanee ...