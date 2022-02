All’outlet di Castel Romano apre Starbucks e cerca personale: come candidarsi (Di domenica 6 febbraio 2022) All’outlet di Castel Romano apre Starbucks e cerca personale, come candidarsi. La popolare catena di caffè made in USA sbarca al centro commerciale situato sulla Pontina vicino a Roma. In realtà si tratta di un vero e proprio “colpo di scena” perché, stando alle indiscrezioni, Starbuks avrebbe dovuto aprire in centro ma evidentemente qualcosa ha spinto i vertici aziendali a virare su Castel Romano. All’outlet di Castel Romano apre Starbucks La notizia è stata lanciata ieri da Repubblica.it. In realtà, al momento, non c’è una data ufficiale di apertura e la stessa Starbuks non ha confermato (ma neanche smentito) ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 6 febbraio 2022)di. La popolare catena di caffè made in USA sbarca al centro commerciale situato sulla Pontina vicino a Roma. In realtà si tratta di un vero e proprio “colpo di scena” perché, stando alle indiscrezioni, Starbuks avrebbe dovuto aprire in centro ma evidentemente qualcosa ha spinto i vertici aziendali a virare sudiLa notizia è stata lanciata ieri da Repubblica.it. In realtà, al momento, non c’è una data ufficiale di apertura e la stessa Starbuks non ha confermato (ma neanche smentito) ...

