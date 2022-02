Alla guida minorenne e senza patente: morto a 17 anni. Chi gli ha lasciato le chiavi del mezzo? (Di domenica 6 febbraio 2022) Una vera tragedia si è spesa durante la notte di questa Domenica 6 Febbraio. Nel padovano, un minorenne è rimasto ucciso in un incidente stradale dopo aver sbandato, causando il ribaltamento del veicolo. Lutto per i familiari di Pietro Benfatto, soltanto 17 anni. Abitava abitava nel quartiere di Mortise di Padova e la notte scorsa, Alla guida della Opel dei suoi genitori, si è schiantato contro la recinzione di un’abitazione privata sulla statale Piovese, nel comune di Legnaro, Padova. Essendo Sabato, il giovane aveva deciso di uscire per incontrarsi con gli amici; i genitori si erano fidati della parola del figlio e di un suo amico, quando hanno deciso di prestar loro la macchina a patto che, a tenere in mano il volante, fosse un adulto o un amico maggiorenne. LEGGI ANCHE => Difende la madre, il ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 6 febbraio 2022) Una vera tragedia si è spesa durante la notte di questa Domenica 6 Febbraio. Nel padovano, unè rimasto ucciso in un incidente stradale dopo aver sbandato, causando il ribaltamento del veicolo. Lutto per i familiari di Pietro Benfatto, soltanto 17. Abitava abitava nel quartiere di Mortise di Padova e la notte scorsa,della Opel dei suoi genitori, si è schiantato contro la recinzione di un’abitazione privata sulla statale Piovese, nel comune di Legnaro, Padova. Essendo Sabato, il giovane aveva deciso di uscire per incontrarsi con gli amici; i genitori si erano fidati della parola del figlio e di un suo amico, quando hanno deciso di prestar loro la macchina a patto che, a tenere in mano il volante, fosse un adulto o un amico maggiorenne. LEGGI ANCHE => Difende la madre, il ...

