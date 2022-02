Agnelli, ennesima frecciata di Ceferin sulla Superlega: “Se lo incontrassi…” (Di domenica 6 febbraio 2022) Il numero uno dell’UEFA Ceferin è tornato sulla Superlega e soprattutto sul suo rapporto con la Juve e con il presidente Andrea Agnelli. La Superlega è ancora un argomento che tiene banco nel mondo del calcio europeo. Ufficialmente Juve, Real e Barcellona non hanno accantonato l’idea, nonostante il forfait delle altre partecipanti. Dall’altro lato la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 6 febbraio 2022) Il numero uno dell’UEFAè tornatoe soprattutto sul suo rapporto con la Juve e con il presidente Andrea. Laè ancora un argomento che tiene banco nel mondo del calcio europeo. Ufficialmente Juve, Real e Barcellona non hanno accantonato l’idea, nonostante il forfait delle altre partecipanti. Dall’altro lato la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

