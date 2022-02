Afghanistan | il disastro umanitario nel Paese in mano ai Talebani Storia di Ahmad | morto di freddo a 5 anni nella sua capanna a Herat

Advertising

FabioBenedett18 : RT @ofcs_report: #BIDEN FA DEL #LEADER #ISIS UN EROE: ENNESIMO DISASTRO DEL #PRESIDENTE #USA Voleva ucciderlo per risalire nei consensi de… - FabryWrath : RT @ofcs_report: #BIDEN FA DEL #LEADER #ISIS UN EROE: ENNESIMO DISASTRO DEL #PRESIDENTE #USA Voleva ucciderlo per risalire nei consensi de… - insiemeadonzel : @DiDonadice Dopo il disastro in Afghanistan si riparte dall’Ucraina, spero che il Presidente Mattarella sia garante… - cardella42 : RT @ofcs_report: #BIDEN FA DEL #LEADER #ISIS UN EROE: ENNESIMO DISASTRO DEL #PRESIDENTE #USA Voleva ucciderlo per risalire nei consensi de… - marcoranieri72 : RT @ofcs_report: #BIDEN FA DEL #LEADER #ISIS UN EROE: ENNESIMO DISASTRO DEL #PRESIDENTE #USA Voleva ucciderlo per risalire nei consensi de… -

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan disastro

Il Fatto Quotidiano

... ottenere maggior rispetto all'esterno ed uscire quanto prima da uneconomico che si ... in Bosnia, in Serbia, in Kosovo, in Libia ed episodicamente anche in, con il cappello Nato ...... le milizie sciite e, dal 2015, la Russia a salvare ilamericano in Siria. Gli Usa di Obama avevano di fatto abbandonato anche l'Iraq come poi è accaduto con l'. In Italia e in ...Da imprenditrice del sociale ha fondato la Qessa Academy, la scuola per cantastorie, a Kabul. Dall'agosto scorso lavora per portare aiuto alle persone che cercano di lasciare il paese dopo il ritorno ...In Afghanistan è finita in un disastro ma gli americani, con l’aiuto della Turchia, continuano a «esportare democrazia», coprendo la loro vera politica estera e i danni collaterali. Il leader ...