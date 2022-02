Addio a Rayan: il ricordo del Papa per il bimbo morto nel pozzo in Marocco (Di domenica 6 febbraio 2022) Un paese intero, il Marocco, è sotto shock per la morte di Rayan Aourram, il bambino di 5 anni precipitato in un pozzo esausto non lontano da casa, martedì 1 febbraio. Le squadre di soccorso, da subito al lavoro senza sosta, hanno estratto il piccolo dopo le 21 di ieri 5 febbraio. Vana la corso verso l’ospedale: il bambino non ce l’ha fatta. Rayan come Alfredino e Julen I marocchini vivono un lutto simile a quello degli italiani quarant’anni, fa, nel 1981, quando a Vermicino (Roma) non si riuscì a recuperare dal fondo di un pozzo artesiano Alfredino Rampi, 6 anni. E simile anche a quello degli spagnoli quando, nel 2019, in Andalusia, Julen, di due anni, è morto dopo essere caduto in un pozzo di 25 centimetri di diametro e profondo più di 100 metri. Il suo corpo fu ... Leggi su velvetmag (Di domenica 6 febbraio 2022) Un paese intero, il, è sotto shock per la morte diAourram, il bambino di 5 anni precipitato in unesausto non lontano da casa, martedì 1 febbraio. Le squadre di soccorso, da subito al lavoro senza sosta, hanno estratto il piccolo dopo le 21 di ieri 5 febbraio. Vana la corso verso l’ospedale: il bambino non ce l’ha fatta.come Alfredino e Julen I marocchini vivono un lutto simile a quello degli italiani quarant’anni, fa, nel 1981, quando a Vermicino (Roma) non si riuscì a recuperare dal fondo di unartesiano Alfredino Rampi, 6 anni. E simile anche a quello degli spagnoli quando, nel 2019, in Andalusia, Julen, di due anni, èdopo essere caduto in undi 25 centimetri di diametro e profondo più di 100 metri. Il suo corpo fu ...

Advertising

DSantanche : Abbiamo pregato e sperato nel miracolo. La gioia di saperti vivo è stata un'illusione strappata via velocemente. Og… - zazoomblog : Addio a Rayan: il ricordo del Papa per il bimbo morto nel pozzo in Marocco - #Addio #Rayan: #ricordo #bimbo #morto - UBrignone : RT @DSantanche: Abbiamo pregato e sperato nel miracolo. La gioia di saperti vivo è stata un'illusione strappata via velocemente. Oggi non p… - FabryWrath : RT @ManfrediPotenti: Per 4 giorni il mondo intero è stato col fiato sospeso e vicino al piccolo #Rayan caduto in quel maledetto pozzo. La s… - ilPontormo : RT @ManfrediPotenti: Per 4 giorni il mondo intero è stato col fiato sospeso e vicino al piccolo #Rayan caduto in quel maledetto pozzo. La s… -